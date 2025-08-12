Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag höher
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 258,00 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 258,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 258,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.532 Hannover Rück-Aktien.
Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Gewinne von 13,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 228,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,36 Prozent.
Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,54 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 297,88 EUR.
Am 13.05.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,62 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,17 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
