Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 254,60 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 254,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 254,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 255,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.930 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,93 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,72 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 297,88 EUR aus.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6,92 Mrd. EUR gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

