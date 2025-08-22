Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag in Rot

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 249,60 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 249,60 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 249,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.321 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 17,23 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 297,25 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,92 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

