Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag gefragt

04.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 197,40 EUR.

Heidelberg Materials
197,70 EUR 5,70 EUR 2,97%
Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 197,40 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 197,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 193,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 99.996 Heidelberg Materials-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 7,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 90,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 118,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,75 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 208,31 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
11:31Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

