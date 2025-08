Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 196,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 196,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 198,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 195,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.427 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 207,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 5,22 Prozent niedriger. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,36 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,13 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Heidelberg Materials stärkt Kanada-Präsenz mit Zukauf

Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren