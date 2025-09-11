Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 203,20 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 203,20 EUR abwärts. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 203,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.883 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 4,43 Prozent Luft nach oben. Bei 91,22 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 122,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 210,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

