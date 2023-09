Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 72,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 72,76 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,86 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 71,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 167.330 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 6,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit Abgaben von 46,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 82,23 EUR.

Am 10.05.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,56 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 9,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

XETRA-Handel DAX gibt zum Start nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich