Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 11:47 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 73,18 EUR zu. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,02 EUR. Bisher wurden heute 59.855 Henkel vz-Aktien gehandelt.
Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 17,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 11,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,34 EUR aus.
Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
