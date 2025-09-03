DAX23.776 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,96 -0,6%Gold3.544 -0,5%
Aktie im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag freundlich

04.09.25 12:05 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,65 EUR -0,25 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 73,18 EUR zu. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,02 EUR. Bisher wurden heute 59.855 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 17,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 11,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,34 EUR aus.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
