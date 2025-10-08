Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 69,42 EUR ab.

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 69,42 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 69,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.758 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,67 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,39 EUR je Aktie aus.

