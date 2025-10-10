Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 70,72 EUR zu.

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 70,72 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,32 EUR. Bei 70,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 100.255 Aktien.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 20,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 7,32 Prozent sinken.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,38 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

