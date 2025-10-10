DAX24.595 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.072 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktienanleihe oder doch lieber Aktie? Aktienanleihe oder doch lieber Aktie?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Kurs der Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Boden

10.10.25 16:09 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Henkel vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 70,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,95 EUR 0,50 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 70,72 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,32 EUR. Bei 70,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 100.255 Aktien.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 20,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 7,32 Prozent sinken.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,38 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Henkel vz-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen