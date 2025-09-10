DAX23.786 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Montagmittag

15.09.25 12:09 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,86 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 74,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 73,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.629 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 19,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,54 EUR am 23.06.2025. Mit einem Kursverlust von 11,26 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,04 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,11 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,34 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

