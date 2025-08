HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 91,30 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,0 Prozent auf 91,30 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,80 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.370 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 70,12 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,629 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,00 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,76 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

