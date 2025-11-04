HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 91,80 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 91,80 EUR abwärts. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,65 EUR ab. Mit einem Wert von 92,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.283 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (30,10 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 67,21 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,613 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.