HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Montagmittag nach

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 84,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 84,50 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 81,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 575.489 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 28,88 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 67,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,628 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 07.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

