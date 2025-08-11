DAX24.078 ±-0,0%ESt505.342 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,82 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Kursverlauf

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag nahezu unverändert

12.08.25 09:23 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag nahezu unverändert

Die Aktie von HENSOLDT zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der HENSOLDT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 84,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der HENSOLDT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 84,80 EUR. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 85,70 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 84,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.248 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,42 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 67,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 103,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 549,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,74 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

