HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 86,75 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 86,75 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 206.354 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,53 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 68,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,74 EUR fest.

