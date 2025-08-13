DAX24.354 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.821 -0,2%Nas21.723 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,35 +0,9%Gold3.345 -0,3%
So bewegt sich HENSOLDT

14.08.25 16:09 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 86,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
86,65 EUR 0,15 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 86,75 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 86,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 206.354 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,53 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 68,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bildquellen: HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.06.2025HENSOLDT BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
08.05.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

