HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Vormittag gestärkt

15.08.25 09:27 Uhr
Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 86,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
HENSOLDT
84,55 EUR -0,75 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HENSOLDT konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 86,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 86,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.415 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 26,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 68,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 549,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 520,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Am 11.11.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

mehr Analysen