Aktienkurs im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

19.08.25 16:09 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 9,5 Prozent auf 79,95 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
80,20 EUR -8,40 EUR -9,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 9,5 Prozent auf 79,95 EUR. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 79,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 626.097 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,21 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,628 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 103,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

