Asiens Börsen rot nach Panikverkäufen an der Wall Street -- Peking: Strafzölle gegen USA verhängt -- Apples Chip-Pläne lassen Intel-Aktie abstürzen -- Tesla, Deutsche Bank im Fokus

Als positiv wertete Christian Schmidt von der Helaba, dass der DAX am Vortag nicht mehr auf ein neues Tief gefallen sei. "Insofern besteht moderates Aufwärtspotenzial", so der Analyst.

Am Donnerstag vor den Osterfeiertagen zeigten sich die Anleger noch einmal in Kauflaune.

Der EuroSTOXX 50 hatte kaum verändert mit einem marginalen Gewinn eröffnet, den er im Handelsverlauf ausbauen konnte, so dass er am Ende 0,91 Prozent stärker bei 3.361,51 Punkten ins verlängerte Osterwochenende ging.

Die Wall Street hat am Ostermontag deutliche Verluste eingefahren.

Der Dow Jones sackte nach dem verlängerten Wochenende um deutliche 1,90 Prozent auf 23.644,19 Zähler ab. Deutliche Panikverkäufe wurden bei den Techwerten ausgelöst: Der NASDAQ Composite sackte um 2,74 Prozent auf 6.870,12 Indexpunkte ab.

Neben der Gefahr eines Handelskriegs zwischen China und den USA fürchteten Anleger eine strengere Regulierung des Technologiesektors. Befeuert wurden diese Ängste von dem jüngst bekanntgewordenen Datenmissbrauch bei Facebook und den Verbalattacken des US-Präsidenten gegen Amazon. Trump hatte dem Handelskonzern in der vergangenen Woche via Twitter vorgeworfen, zu wenig Steuern zu zahlen und die amerikanische Post auszunutzen. Daraufhin hatte die Amazon-Aktie zeitweise kräftig nachgegeben. Nachdem Trump seine Vorwürfe am Samstag bekräftigt hatte, zeigte sich die Amazon-Aktie am Montag 5,4 Prozent leichter.

Daneben mussten noch einige Konjunkturdaten verarbeitet werden. Im frühen Geschäft an der Wall Street wurden der Markit-Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im März sowie die Bauausgaben aus dem Februar veröffentlicht. Sie zeigten zwar eine weiter expandierende Wirtschaft an. Doch ging dies weitgehend unter, zumal die die ISM-Daten eine deutlich anziehende Teuerung belegten, was die US-Notenbank zu einem harscheren Kurs verleiten könnte.

