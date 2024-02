DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Bitcoin auf Höchststand seit einem Monat -- Siemens steigert Gewinn und bekräftigt Prognose -- Disney, GoPro, Arm im Fokus

Der DAX fiel am Mittwoch unter die runde Marke von 17.000 Punkten und entfernte sich merklich vom jüngsten Rekordhoch bei 17.049,52 Zählern. Schlussendlich ging der deutsche Leitindex 0,65 Prozent tiefer bei 16.921,96 Punkten in den Feierabend. Auch der TecDAX war kaum verändert gestartet und rutschte dann klar auf rotes Terrain. Am Abend schloss er dann 0,48 Prozent schwächer bei 3.376,76 Zählern.

Das Zinsthema rückte nach Angaben aus dem Handel in den Hintergrund, berichtete Dow Jones Newswires. Am Anleihemarkt stabilisierten sich die Renditen . Die Anleger hätten sich damit abgefunden, dass sich die US-Notenbank mit ihrer ersten Zinssenkung noch etwas länger Zeit lasse, hieß es weiter.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits höher und blieb auch anschließend in der Gewinnzone. Er verließ den Handel letztlich 0,41 Prozent stärker bei 38.680,22 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte im Verlauf noch weiter zu, nachdem er schon zum Start gestiegen war. Zeitweise erreichte er einen neuen Höchststand. Sein Schlussstand: 15.756,64 Zähler (+0,95 Prozent).

Die Anleger in Fernost zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich in Kauflaune.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt zwischenzeitlich kräftige 2,19 Prozent auf 36.911,95 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite daneben 0,71 Prozent auf 2.849,92 Zähler. Gegen den Trend sind in Hongkong Abschläge zu sehen: Der Hang Seng büsst zeitweise 1,25 Prozent auf 15,880.27 Indexpunkte ein.

Die Märkte in Asien werden mehrheitlich von den positiven US-Börsen mitgezogen. Daneben lassen Daten des nationalen Statistikamtes Chinas auf eine weitere Konjunkturabschwächung im Land schließen: Die Verbraucherpreise in China sackten im Januar um 0,8 Prozent und damit so stark wie seit 2009 nicht mehr ab. Experten hatten nur einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Der damit steigende Deflationsdruck und die ebenfalls veröffentlichten gesunkenen Erzeugerpreise drücken in China teilweise auf die Stimmung.

