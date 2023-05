DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneins -- VZBV verklagt offenbar Immoscout24 -- VW-Chef Blume will offenbar von Vorstand der IT-Tochter Cariad rauswerfen -- adesso im Fokus

Werbung

Der deutsche Leitindex wird im vorbörslichen Handel kaum verändert taxiert. Der DAX dürfte wenig bewegt und somit knapp unter der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke eröffnen.Der TecDAX steht ebenfalls vor einem ruhigen Sitzungsauftakt. Nach der Rally vom vergangenen Freitag agieren die Anleger am Montag erst einmal vorsichtiger. Die 16.000 Punkte für den DAX könnten damit - vorerst - weiter eine zu große Hürde bleiben. Das Börsenmotto "Sell in May and Go Away", wonach die Phase ab Mai als eher träge angesehen wird, wird einmal mehr getestet. Am Freitag jedenfalls hatten die US-Börsen stark zugelegt - laut der ING Group "trotz oder vielleicht gerade wegen unerwartet starker Beschäftigungszahlen". In Asien holen die Börsen dies mehrheitlich nach, was aber den Experten zufolge nur "von kurzer Dauer sein könnte." Marktbeobachter Andreas Lipkow zufolge bleibt das Niveau um die 16 000 Punkte angesichts der bevorstehenden Ereignisse "ein harter Brocken", wie ihn die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Am Mittwoch stehen mit den Verbraucherpreisdaten aus den USA ein vielbeachteter Termin auf der Agenda. Zu Beginn einer Woche mit vielen Unternehmenszahlen geht es noch vergleichsweise ruhig zu, am Montag legen unter anderem Jungheinrich und HYPOPORT ihr Zahlenwerk vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen dürften sich zum Wochenauftakt in Zurückhaltung üben. Der EURO STOXX 50 wird wenig verändert erwartet. Nach dem starken Freitagshandel dürfte an Europas zum Wochenstart wieder etwas Ruhe einkehren. Die unternehmens- und konjunkturseitige Agenda ist am Montag noch recht dünn, während es in den kommenden Handelstagen dann eine Flut an Unternehmenszahlen gibt. Diese dürfte - ebenso wie die US-Verbraucherpreise am Mittwoch - für neue Impulse sorgen und damit die Richtung andeuten, in die es für die internationalen Kapitalmärkte gehen wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen haben sich am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet. Der Dow Jones Index erzielte zum Sitzungsende einen Tagesgewinn von 1,65 Prozent und schloss bei 33.674,38 Punkten. Besonders stark ging es mit dem NASDAQ Composite bergauf, der sich letztlich um 2,25 Prozent auf 12.235,41 Zähler verbesserte. Die Beschäftigung in den USA hat sich im April deutlicher als erwartet ausgeweitet. Während die Arbeitslosenquote stärker als prognostiziert zurückging, stiegen die Stundenlöhne mehr als erwartet. Trotz dessen zeigt sich Thomas Gitzel von der VP Bank gegenüber der Deutschen Presse-Agentur überrascht angesichts der Kursgewinne an den Börsen: "Unglaublich, welch guten Lauf der Arbeitsmarkt hat. An den Börsen liebäugelt man bereits mit einem schon bald wieder niedrigeren Zinsniveau". Stark aufwärts ging es für die Aktien von Apple. Der iKonzern glänzte im ersten Quartal insbesondere mit dem iPhone und behauptete sich auf dem Markt für Smartphones. Damit sorgte das Unternehmen für Rückenwind an den US-Börsen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken