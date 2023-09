DAX vorbörslich freundlich -- Börsen in Fernost geben nach -- Deutsche HVPI-Teuerung im August etwas tiefer ausgefallen -- Zalando verlängert Verträge seiner beiden Co-CEOs -- Sartorius im Fokus

Konjunktur- und unternehmensseitig stehen kaum Daten auf der Agenda. Das Statistische Bundesamt legte zwar am Morgen Inflationsdaten für Deutschland vor, es handelt sich aber lediglich um Detaildaten. Die Blicke der Anleger dürften sich bereits vermehrt auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag richten. Derzeit herrscht kein einheitliches Bild darüber, ob die Währungshüter den Leitzins erneut aufstocken.

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Freitag vorbörslich auf Erholung.

Mit kommenden Zinsentscheidungen der EZB und der Fed stellt sich am Markt verstärkt die Frage nach dem weiteren Vorgehen der Währungshüter. In den USA haben neue Daten jüngst die Sorge genährt, dass die US-Notenbank weiter an der Zinsschraube drehen könnte. "September ist immer ein schwieriger Monat für Aktien. Aber die Angst vor der Möglichkeit, dass die Fed mit ihrer Straffungspolitik noch nicht fertig ist, verursacht momentan Bauchschmerzen", zitiert Dow Jones Newswires Spartan Capital.

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index eröffnete tiefer, drehte im Verlauf jedoch ins Plus und schloss 0,18 Prozent höher bei 34.504,48 Punkten. Der NASDAQ Composite gab dagegen deutlich nach, nachdem er zum Start bereits verloren hatte. Er ging 0,89 Prozent schwächer bei 13.748,83 Einheiten aus dem Handel.

Die Hoffnung auf eine Zinspause im September schwand. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich weiterhin überraschend robust. So ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend gefallen, Ökonomen hatten mit einem Anstieg gerechnet. Da sich die US-Notenbank mit ihrer Geldpolitik auch an der Entwicklung des Arbeitsmarktes orientiert, sinken die Erwartungen an eine Zinspause im September zunehmend mit einem robusten Arbeitsmarkt.

Auf Unternehmensseite richteten sich die Blicke der Anleger unter anderem auf Apple. China will laut Insidern bestimmten Beamten und Angestellten staatlich unterstützter Arbeitgeber und von Staatsunternehmen teilweise verbieten, iPhones auf der Arbeit zu benutzen. Damit heizte China den Technologie- und Handelskrieg mit den USA neu an, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX.