DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- BASF startet Verkauf des Farbengeschäfts -- Elliott baut wohl größere BP-Beteiligung auf - Nokia im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird mit einem ruhigen Wochenstart erwartet. Der DAX sowie der TecDAX sollen sich zum Beginn des Montagshandels nur wenig vom Fleck bewegen. Der DAX wird am Montag voraussichtlich zunächst unter der Marke von 22.000 Punkten bleiben. In der vergangenen Woche hatte der Index nach einem schwachen Start eine starke Erholung hingelegt und mit einem Rekordhoch von 21.945 Punkten neue Bestmarken erreicht. Doch nach den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag geriet er wieder unter Druck, da auch die US-Indizes von Gewinnmitnahmen betroffen waren. Ein erneutes Zoll-Drama wie am vergangenen Montag bleibt vorerst aus, obwohl US-Präsident Donald Trump auch an diesem Wochenende neue Maßnahmen ankündigte. Diesmal plant er Einfuhrzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte, Details dazu sollen in den kommenden Tagen folgen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen werden am Montag mit einem freundlichen Start erwartet. Der EURO STOXX 50 soll mit positiver Tendenz in die Sitzung gehen. Händler erwarten am Montagmorgen einen verhalten positiven, aber vorsichtigen Start in die neue Handelswoche. Die aggressiven neuen Strafzölle von 25 Prozent, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, belasten die Märkte. Obwohl sie zunächst nur Stahl- und Aluminiumimporte betreffen, signalisieren sie, dass jederzeit mit unvorhersehbaren US-Maßnahmen zu rechnen ist.

"Dieses Risiko betrifft alle Branchen und könnte für erhöhte Volatilität sorgen", erklärt ein Händler laut Dow Jones Newswires. Zudem sei der Zusammenhang zwischen den Zöllen und den dahinterstehenden politischen Forderungen oft schwer nachvollziehbar, was es den Börsen erschwere, rational vorauszuplanen. Noch entscheidender für die Marktstimmung ist jedoch der jüngste US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen vom Freitag zeigten eine robuste Beschäftigungslage bei gleichzeitig steigenden Löhnen. Damit schwinden die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank zunehmend. Vor allem die Renditen langfristiger Anleihen dürften weiter steigen, da die von Trump ergriffenen Maßnahmen als zusätzlicher Inflationstreiber wirken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Freitag signifikant bergab. Der Dow Jones rutschte im Handelsverlauf sukzessive ab und verbuchte ein Tagesminus von 0,99 Prozent, um auf 44.303,40 Zählern zu schließen.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich schwächer und verlor zum Handelsschluss 1,36 Prozent auf 19.523,40 Punkte. Ein insgesamt robust ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht hat am Freitag Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer verliehen, worauf am Aktienmarkt die Kurse nach einem gut behaupteten Start ins Straucheln gerieten. Unter anderem sank die Arbeitslosenquote wider Erwarten leicht und die Stundenlöhne stiegen stärker als gedacht, womit das Thema Inflation wieder präsenter wurde. Das dürfte der Notenbank weitere Zinssenkungen erschweren, wobei diese ohnehin bereits in den Wartemodus gewechselt ist und erst sehen will, welche Auswirkungen die Trumpsche Zollpolitik auf Konjunktur und Inflation hat. Am Anleihemarkt zogen die Renditen entsprechend weiter an. Auf die Stimmung für Aktien drückte auch, dass der Index der Uni Michigan für das Verbrauchervertrauen die Prognose klar verfehlte und die Inflationserwartung für das Jahr auf das höchste Niveau seit November 2023 stieg. Für Verkaufslaune sorgte aber vor allem auch eine Ankündigung von Donald Trump, in der kommenden Woche neue reziproke Zölle beschließen zu wollen. Trump sagte nicht, gegen wen sich diese richten sollen, sie seien aber gedacht, Zölle ausgleichen, die andere Länder auf US-Importe erhöben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken