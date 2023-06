Sorgen um China: DAX grenzt Verluste ein -- Wall Street im Minus -- Alibaba-Chef geht -- LANXESS: Gewinnwarnung für 2023 -- HUGO BOSS; Covestro, Sanofi, BASF im Fokus

Der DAX ist mit einem Abschlag von 0,6 Prozent bei 16.100,29 Punkten in den Handel eingestiegen, die roten Vorzeichen bleiben auch im Verlauf bestehen. Am frühen Nachmittag werden die Abschläge jedoch allmählich kleiner.

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag abwärts.

Impulse sind auch am Dienstag Mangelware, nachdem die US-Börsen am Vortag feiertagsbedingt geschlossen blieben. Aus China kommen ernüchternde Nachrichten: Obwohl der Leitzins angepasst wurde, bleibt ein Konjunkturpaket aus - Anleger zeigen sich über den Zustand der chinesischen Wirtschaft besorgt.

Nach dem verlängerten Wochenende halten sich US-Anleger zurück. Es herrscht leichte Enttäuschung darüber, dass China kein Konjunkturprogramm verabschiedet hat, um die schwächelnde Wirtschaft zu unterstützen. Am Markt war zuvor von einer solchen Unterstützung ausgegangen worden. Allerdings hat die chinesische Notenbank ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte gesenkt. Allerdings war auch hier mit einer deutlicheren Senkung gerechnet worden. Nun grassieren Sorgen, die schwächelnde chinesische Wirtschaft könnte sich auf die Weltwirtschaft auswirken.

Für die asiatischen Handelsplätze ging es auch am Dienstag erneut abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,06 Prozent schwächer bei 33.388,91 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland fuhr der Shanghai Composite daneben ein Minus von 0,47 Prozent auf 3.240,36 Zähler ein. Auch in Hongkong ging es nach unten: Der Hang Seng verlor am Ende 1,43 Prozent auf 19.627,95 Punkte.

Anleger in Fernost ließen sich nicht von der bekannt gegeben Zinssenkung in China zu Käufen animieren. Am Markt war dieser Schritt bereits erwartet worden, er konnte Marktteilnehmern aber nicht die Sorge um den Zustand der chinesischen Wirtschaft nehmen, die nach den Corona-bedingten Einschränkungen nicht in der Art Fahrt aufgenommen hatte, wie am Markt erhofft.

Die People's Bank of China hat den Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte gesenkt, was den Yuan unter Druck brachte. Beobachter hatten sich einen größeren Schritt der Währungshüter erhofft, auch ein Konjunkturpaket war bislang ausgeblieben.

