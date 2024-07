DAX vor freundlicher Eröffnung -- Asiens Börsen verunsichert -- SAP verdient mehr als gedacht - Prognose 2024 bestätigt -- Schaeffler senkt Prognose wegen Vitesco - HELLA im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte im Plus in den Dienstagshandel starten.

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,39 Prozent auf 18.478,50 Punkte.

Der TecDAX wird vorbörslich ebenfalls mit positiven Vorzeichen gesehen.

Die am Vortag begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen - auch dank guter Quartalszahlen von SAP. Stützend dürften daneben die US-Börsen wirken, wo zum Wochenauftakt insbesondere Technologieaktien angezogen hatten.

