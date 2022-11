Asiens Börsen uneinheitlich -- adidas untersucht Vorwürfe von Fehlverhalten gegen Kanye West -- Zur Rose schließt Bremer Logistikstandort Eurapon

Der deutsche Leitindex folgte am Donnerstag den positiven Vorgaben der US-Börsen, nachdem das Protokoll der November-Sitzung der US-Notenbank Fed am Vortag veröffentlicht wurde. Das Protokoll der Notenbanksitzung habe laut Credit Suisse gezeigt, dass die meisten Mitglieder der US-Notenbank das Tempo der Zinswende schnellstmöglich verlangsamen wollen, berichtete die Deutsche Presse-Agentur. Im Dezember sei nun eine Erhöhung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte zu erwarten, nach vier Erhöhungen um 0,75 Prozent in Folge. Die Credit Suisse erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen letztlich bis auf 4,75 bis 5,0 Prozent anheben wird.

Da die US-Börsen aufgrund des Thanksgiving-Feiertages geschlossen blieben, verlief das Geschäft am Donnerstag ruhig. Die Anleger hoffen nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Vorabend auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos der US-Notenbank. Am Markt wird nun für Dezember mit einer Anhebung des Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gerechnet. Auch der unerwartet starke Anstieg des ifo-Index stützte die Aktienmärkte. Dieser ist von 84,5 im Vormonat auf 86,3 im November gestiegen.

Anleger an den europäischen Börsen zeigten sich am Donnerstag optimistisch.

Am Donnerstag bliebben die US-Börsen aufgrund des "Thanksgiving"-Feiertages geschlossen. Am Freitag findet in New York aufgrund des Shoppingtages "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

Bereits am Mittwoch beendete der Dow Jones den Handelstag 0,28 Prozent höher bei 34.195,11 Punkten. Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,99 Prozent auf 11.285,32 Indexpunkte.

Aussagen aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung stützten. Die Mehrheit der Fed-Mitglieder sprach sich für künftig behutsamere Zinsschritte aus.

Wirtschaftsdaten sorgten kaum für Impulse: In den USA haben die Aufträge für langlebige Güter im Oktober stärker als erwartet zugelegt. Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hat sich in der vergangenen Woche unerwartet deutlich eingetrübt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg um 17.000 auf 240.000, wie es seitens des Arbeitsministeriums am Mittwoch in Washington hieß.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken