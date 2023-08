DAX eröffnet höher -- Asiens Börsen im Aufwind -- nucera steigert Gewinn -- thyssenkrupp Marine Systems will sich weiterhin von thyssenkrupp lösen -- Bayer, Amgen, Horizon Therapeutics im Fokus

Am Montag gibt die EZB zudem die Daten zum Kreditfluss im Euroraum bekannt. Im Zuge der jüngsten Zinserhöhungsserie hatte die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen zuletzt immer mehr abgenommen. Die EZB möchte mit ihren Zinserhöhungen den Kreditfluss und damit auch die Wirtschaft dämpfen, ohne sie jedoch abzuwürgen.

Die guten Impulse von den asiatischen Börsen, wo chinesische Steuererleichterungen positiv aufgenommen wurde, sorgen auch in Frankfurt für wieder zunehmendes Kaufinteresse. Gerätselt wird aber weiterhin über den künftigen Zinskurs der Fed und der EZB. Die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Freitag beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) ließ Interpretationen in beide Richtungen zu.

Der DAX steigt bei 15.756,47 Punkten (plus 0,80 Prozent) in die Sitzung ein. Auch der TecDAX legt anfangs zu.

An den europäischen Börsen ist am Montag ein höherer Handelsstart zu beobachten.

Die US-Notenbank wird bezüglich weiterer Zinsanhebungen vorsichtig vorgehen, so der US-Notenbankchef. Die Wirkung der bisherigen Zinsschritte sei noch nicht voll in der Wirtschaft angekommen. "Wir werden vorsichtig vorgehen, wenn wir entscheiden, ob wir die Geldpolitik weiter straffen oder stattdessen den Leitzins konstant halten und weitere Daten abwarten", erklärte Powell.

Anleger hatten die mit Spannung erwartete Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole im Blick. Der Fed-Chef zeigte sich hinsichtlich der künftigen Geldpolitik der Fed offen. Einlassungen Powells zur Inflation wurden am Markt als eher falkenhaft aufgenommen.

Die US-Börsen tendierten am Freitag in höhere Regionen.

An den asiatischen Aktienmärkten ist am Montag ein deutlich festerer Handel zu beobachten.

In Tokio steigt der Nikkei zeitweise um 1,64 Prozent auf 32.143,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zeitweise 2,30 Prozent auf 3.134,44 Zähler hinzu. In Hongkong notiert der Hang Seng stellenweise 1,70 Prozent höher bei 18.260,91 Stellen.

Die asiatischen Anleger zeigen sich am Montag in einer sehr guten Stimmung. Zu beherzten Aktienkäufe werden sie einerseits durch neue Erleichterungen in China. Dort haben die Behörden erstmals seit 2008 die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte gesenkt. Die Wertpapieraufsichtsbehörde plant zudem, das Tempo der Börsengänge vorübergehend zu reduzieren, um ein Gleichgewicht zwischen Finanzierungsinitiativen und Investitionsvorhaben zu schaffen. Daraus resultierend würden Gelder für die Börse frei, die anderenfalls in neue Börsengänge geflossen wären, erläutert ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires.

Andererseits sind die Anleger auch in Asien grundsätzlich erleichtert über die Äußerungen des Fed-Chefs Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming): Zwar schloss Powell weitere Zinserhöhungen nicht kategorisch aus, sprach in diesem Rahmen aber von einem bedächtigen Vorgehen der Fed.

