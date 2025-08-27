DAX24.141 +0,4%ESt505.428 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,70 -0,2%Gold3.396 -0,1%
Blick auf HOCHTIEF-Kurs

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Donnerstagvormittag

28.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 215,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
215,00 EUR 2,60 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HOCHTIEF legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 215,60 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 216,60 EUR aus. Bei 214,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.790 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 6,03 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,50 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 51,07 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,07 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 5,23 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,00 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 23.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,30 EUR gegenüber 4,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,89 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HOCHTIEF am 06.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

