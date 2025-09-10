IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 255,84 USD.

Die IBM-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 255,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 255,84 USD. Mit einem Wert von 257,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.819 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 13,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 203,04 USD. Mit Abgaben von 20,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

