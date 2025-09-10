DAX23.666 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.066 +1,3%Nas22.045 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Kursverlauf

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Minus

11.09.25 16:13 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Minus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 255,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
218,95 EUR 0,80 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 255,84 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 255,84 USD. Mit einem Wert von 257,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.819 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 13,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 203,04 USD. Mit Abgaben von 20,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,16 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

