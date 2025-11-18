IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Abend auf rotes Terrain

So entwickelt sich IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 292,05 USD.

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 292,05 USD nach. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 290,18 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 297,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 361.147 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,48 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 29,64 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,69 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 22.10.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 27.01.2027.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

