IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 292,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 292,66 USD. Bei 292,00 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 297,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 92.692 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 324,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 205,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,79 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 22.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,97 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 27.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,35 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

