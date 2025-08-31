DAX23.996 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600

01.09.25 11:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
27,80 EUR -0,46 EUR -1,63%
Fraport AG
73,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Gerresheimer AG
44,28 EUR 0,74 EUR 1,70%
Nordex AG
20,80 EUR -0,02 EUR -0,10%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Fünf Aufsteiger erwartet die US-Bank JPMorgan im September im Stoxx Europe 600. Darunter sollten drei deutsche Unternehmen sein, während zugleich aber auch zwei oder gar drei deutsche Unternehmen ausscheiden dürften.

So sieht Analyst Pankaj Gupta nach Daten von Ende August unter anderem Fraport, Nordex und flatexDEGIRO in den breiten, branchenübergreifenden europäischen Index einziehen. Herausgenommen werden dürften dagegen Gerresheimer und Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) - und womöglich auch Carl Zeiss Meditec.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx wird den Stoxx Europe 600 an diesem Montag überprüfen und dürfte Änderungen am Abend bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, dem 22. September.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/niw/mis

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

