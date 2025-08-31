INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Fünf Aufsteiger erwartet die US-Bank JPMorgan im September im Stoxx Europe 600. Darunter sollten drei deutsche Unternehmen sein, während zugleich aber auch zwei oder gar drei deutsche Unternehmen ausscheiden dürften.
So sieht Analyst Pankaj Gupta nach Daten von Ende August unter anderem Fraport, Nordex und flatexDEGIRO in den breiten, branchenübergreifenden europäischen Index einziehen. Herausgenommen werden dürften dagegen Gerresheimer und Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) - und womöglich auch Carl Zeiss Meditec.
Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx wird den Stoxx Europe 600 an diesem Montag überprüfen und dürfte Änderungen am Abend bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, dem 22. September.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/niw/mis
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
