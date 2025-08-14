Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,66 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 31,66 EUR zu. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 31,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.686.375 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,54 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 26,82 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,19 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

