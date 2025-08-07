Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Mittag stärker

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 34,86 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 34,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 34,93 EUR. Mit einem Wert von 34,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 338.370 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 13,11 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 33,53 Prozent wieder erreichen.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,353 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Infineon.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

