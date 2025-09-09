DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagvormittag im Minus

11.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,77 EUR ab.

Das Papier von Infineon befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 31,77 EUR ab. In der Spitze büßte die Infineon-Aktie bis auf 31,69 EUR ein. Bei 31,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128.633 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,11 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,07 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,19 EUR.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Nachrichten zu Infineon AG

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Infineon BuyUBS AG
08.09.2025Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

