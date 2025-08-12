Infineon Aktie News: Infineon verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Blick auf Infineon-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Zum Vortag unverändert notierte die Infineon-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 36,79 EUR.

Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 36,79 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 36,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 36,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,90 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 63.318 Aktien.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 7,18 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 37,02 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 43,19 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

