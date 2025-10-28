Infineon Aktie News: Infineon am Mittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 35,08 EUR. Mit einem Wert von 34,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 907.842 Infineon-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 13,34 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,91 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.
Am 12.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
