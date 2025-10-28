DAX24.258 -0,2%Est505.699 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,57 -1,8%Gold3.904 -2,2%
Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag fester

28.10.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 34,84 EUR.

Infineon AG
34,93 EUR 0,51 EUR 1,47%
Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 34,84 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 34,85 EUR. Bei 34,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 162.697 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 33,50 Prozent sinken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,91 EUR angegeben.

Infineon veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

