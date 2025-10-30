DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,43 +0,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.865 +1,1%Euro1,1617 +0,1%Öl64,32 -0,9%Gold3.964 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T PayPal A14R7U SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Colgate-Palmolive-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk VW-Aktie klettert: 3. Quartal verlief besser als befürchtet - Umsatz klettert - Streikvorbereitung in US-Werk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

ING verdient mehr als erwartet und kauft Aktien zurück

30.10.25 08:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
21,51 EUR 0,50 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Die ING Group startet einen Aktienrückkauf im Wert von 1,1 Milliarden Euro. Die Bank meldete zudem einen Gewinnrückgang im dritten Quartal, der aber geringer ausfiel als erwartet. Die niederländische Bank hob ihre Jahresprognose für die Gesamteinnahmen und die Eigenkapitalrendite an.

Wer­bung

Der Nettogewinn sank im dritten Quartal um fast 5 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens 1,66 Milliarden Euro erwartet. Die Bank profitierte von einem starken Wachstum der Gebühreneinnahmen und der Kundenkredite.

Die Bank will 1,6 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben, wobei der Rückkauf durch eine Barausschüttung von 500 Millionen Euro im Januar ergänzt werde.

Die Gesamteinnahmen von ING waren im Jahresvergleich weitgehend unverändert und beliefen sich auf 5,90 Milliarden Euro, verglichen mit Analystenerwartungen von 5,7 Milliarden Euro.

Wer­bung

Die Bank hob ihre Prognose für die Gesamteinnahmen im Gesamtjahr auf rund 22,8 Milliarden Euro an, was sie mit Volumenwachstum und einem erwarteten Anstieg der Gebühreneinnahmen von mehr als 10 Prozent begründete. Zuvor hatte sie diese auf etwa dem gleichen Niveau wie 2024 erwartet, als sie 22,6 Milliarden Euro gemeldet hatte.

Sie hob auch ihre Prognose für die Eigenkapitalrendite 2025 von rund 12,5 Prozent auf über 12,5 Prozent an und passte ihr Ziel für die CET1-Kapitalquote im Vorgriff auf erwartete höhere Kapitalanforderungen auf etwa 13 Prozent an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 03:26 ET (07:26 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ING Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ING Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ING Group

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ING Group

DatumRatingAnalyst
15.10.2025ING Group HoldDeutsche Bank AG
08.10.2025ING Group OverweightBarclays Capital
08.10.2025ING Group BuyUBS AG
08.10.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.10.2025ING Group OverweightBarclays Capital
08.10.2025ING Group BuyUBS AG
09.09.2025ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025ING Group BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025ING Group KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.10.2025ING Group HoldDeutsche Bank AG
08.10.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2025ING Group Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.02.2025ING Group VerkaufenDZ BANK
06.06.2024ING Group SellUBS AG
08.03.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
04.02.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
05.11.2021ING Group UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ING Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen