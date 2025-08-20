Insider bewegt Deutsche Telekom-Aktien
Deutsche Telekom veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.
Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 20.08.2025 bei Deutsche Telekom verzeichnet. Am 21.08.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Für einen Preis von jeweils 31,15 EUR verkaufte Deutsche Telekom-Vorstand Langheim, Thorsten am 20.08.2025 30.000 Anteilsscheine. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,90 Prozent auf 31,50 EUR.
Die Deutsche Telekom-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,20 Prozent im Minus bei 31,44 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im Tagesverlauf 9.333 Stück gehandelt. Deutsche Telekom wird derzeit am Markt mit 152,00 Mrd. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.819.160.576 Papiere.
Davor tätigte Langheim, Thorsten am 28.05.2025 ein Eigengeschäft. Um 25.002 Anteile für einen Preis von jeweils 34,21 EUR strich Langheim, Thorsten das eigene Portfolio zusammen.
