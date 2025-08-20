DAX24.304 ±0,0%ESt505.475 +0,2%Top 10 Crypto15,89 +1,4%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.262 +0,5%Euro1,1600 -0,1%Öl67,43 -0,4%Gold3.331 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Insidertrade

Insider bewegt Deutsche Telekom-Aktien

22.08.25 12:01 Uhr
Insider bewegt Deutsche Telekom-Aktien | finanzen.net

Deutsche Telekom veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,52 EUR 0,08 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 20.08.2025 bei Deutsche Telekom verzeichnet. Am 21.08.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. Für einen Preis von jeweils 31,15 EUR verkaufte Deutsche Telekom-Vorstand Langheim, Thorsten am 20.08.2025 30.000 Anteilsscheine. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,90 Prozent auf 31,50 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,20 Prozent im Minus bei 31,44 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im Tagesverlauf 9.333 Stück gehandelt. Deutsche Telekom wird derzeit am Markt mit 152,00 Mrd. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 4.819.160.576 Papiere.

Davor tätigte Langheim, Thorsten am 28.05.2025 ein Eigengeschäft. Um 25.002 Anteile für einen Preis von jeweils 34,21 EUR strich Langheim, Thorsten das eigene Portfolio zusammen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen