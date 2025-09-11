Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verbilligt sich am Abend

Blick auf Intel-Kurs

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 24,19 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 24,19 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 24,15 USD. Mit einem Wert von 24,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.032.040 Intel-Aktien.

Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 12,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 36,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,83 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,131 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

