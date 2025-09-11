Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verbilligt sich am Abend
Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 24,19 USD nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 24,19 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 24,15 USD. Mit einem Wert von 24,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.032.040 Intel-Aktien.
Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 12,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 36,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,83 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,131 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.2022
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.2022
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
