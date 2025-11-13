Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend im Ausverkauf

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,9 Prozent auf 35,67 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,9 Prozent auf 35,67 USD. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,52 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.314.676 Intel-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 50,48 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,50 USD je Intel-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Intel am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD gegenüber -3,88 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.01.2026 gerechnet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,325 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

