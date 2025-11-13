DAX24.070 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.986 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1641 +0,4%Öl63,15 +0,8%Gold4.205 +0,2%
Profil
Blick auf Aktienkurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag in Rot

13.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 36,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,14 EUR -1,48 EUR -4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 36,81 USD. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 36,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.317.069 Intel-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,47 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 13,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 52,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,50 USD je Intel-Aktie an.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Intel -3,88 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 13,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,325 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

