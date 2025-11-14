DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.974 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Aktie im Fokus

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Freitagabend ausgebremst

14.11.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Freitagabend ausgebremst

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 35,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
30,88 EUR 0,38 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 35,53 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 34,63 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 35,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.896.738 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 50,28 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 28,50 USD angegeben.

Am 23.10.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,65 Mrd. USD – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,325 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

