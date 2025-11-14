Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Freitagabend ausgebremst

Aktie im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 35,53 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 35,53 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 34,63 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 35,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.896.738 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,47 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 50,28 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 28,50 USD angegeben.

Am 23.10.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,65 Mrd. USD – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intel 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,325 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

