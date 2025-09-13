DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.310 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagabend stärker

15.09.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagabend stärker

Die Aktie von Intel zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 24,87 USD zu.

Das Papier von Intel konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 24,87 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 25,46 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ 11.022.277 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 27,54 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,76 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,96 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,83 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,131 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

