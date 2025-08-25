Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Im NASDAQ-Handel kam die Intel-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,35 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 24,35 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 24,54 USD. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 24,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.186.279 Intel-Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 27,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,10 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Intel-Aktie 27,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,83 USD für die Intel-Aktie.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,136 USD je Intel-Aktie.

