Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 38,89 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 38,89 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 39,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.820.037 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,65 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,67 USD.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,132 USD je Intel-Aktie.

