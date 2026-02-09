Amazon-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht massives Potenzial trotz KI-Milliarden
JPMorgan bekräftigt das Kursziel für Amazon und sieht die massiven KI-Investitionen durch eine starke Nachfrage gerechtfertigt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Heftige Investitionen in Richtung AWS-Infrastruktur und KI drückten zwar auf die Finanzen, doch dürften diese Investitionen aus einer Position einer starken Nachfrage heraus geschehen, schrieb Doug Anmuth am Montag mit Blick auf die jüngste Kursschwäche der Aktie und der Reaktionen von Investoren.
So reagiert die Amazon-Aktie auf die Analyse
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel geht es für die Amazon-Aktie moderate 0,42 Prozent auf 209,60 US-Dollar nach oben. Das von JPMorgan gesetzte Kursziel bietet demnach noch Luft nach oben und liegt außerdem noch über dem Allzeithoch bei 258,60 US-Dollar.
