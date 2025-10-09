DAX24.637 +0,2%Est505.655 +0,1%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Jahresziel im Fokus

Airbus-Aktie gesucht: Auslieferungen im September hinter Ziel - Analysten bleiben aber zuversichtlich

09.10.25 09:14 Uhr
Airbus-Aktie gefragt: Airbus liefert weniger Jets im September als erwartet - Analysten dennoch weiter optimistisch | finanzen.net

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 73 Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt liegt das Unternehmen hinter seinem Ziel, Analysten halten das Erreichen aber für möglich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205,40 EUR -0,80 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Flugzeuggeschäft rang Airbus zuletzt mit Problemen wegen fehlender Triebwerke mit einer stockenden Auslieferung. Konzernchef Guillaume Faury hatte im Sommer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen allerdings das Ziel von etwa 820 ausgelieferten Flugzeugen bestätigt. In den ersten neun Monaten des Jahres lieferte Airbus jedoch nur 507 Flieger aus. Das sind nur rund 60 Prozent des Jahresziels, obwohl bereits drei Viertel des Jahres vorbei sind.

Wer­bung

In den noch verbleibenden drei Monaten muss Airbus also noch mehr als 300 Flugzeuge an Kunden ausliefern, um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen. Analysten halten dies für möglich. 2024 hatte es ähnlich ausgesehen. Damals hatte das Unternehmen das Auslieferungsziel auch nur dank eines Schlussspurts zum Jahresende hin geschafft.

Airbus-Aktien gefragt

Aktien von Airbus legen nach den am frühen Mittwochabend veröffentlichten September-Auslieferungszahlen auf Rekordniveau weiter zu. Auf der Handelsplattform XETRA kostet ein Airbus-Anteil zuletzt 205,85 Euro und notiert damit 0,19 Prozent über dem Vortagesschlusskurs.

Die Aktie hat nach einer Schwächephase im April deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei profitierte das Papier unter anderem von der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Das Geschäft mit Waffen ist bei Airbus zwar deutlich kleiner als das mit Flugzeugen für die zivile Luftfahrt, dennoch rückte die Sparte bei der Bewertung des Unternehmens zuletzt stärker in den Fokus.

Wer­bung

Mit dem Anstieg auf das Rekordniveau am Mittwoch baute die Aktie ihr Jahresplus auf rund ein Drittel aus. Damit gehört das Papier zu den zehn besten Titeln im deutschen Leitindex DAX in diesem Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren übertraf Airbus mit einem Anstieg von 125 Prozent den Index, der in dem Zeitraum um knapp 80 Prozent zulegte.

Mit einem Börsenwert von 160 Milliarden Euro ist Airbus zudem eines der wertvollsten Unternehmen, die an der deutschen Börse notiert sind. Noch mehr sind aktuell nur SAP (289 Mrd Euro) und Siemens (193 Mrd) wert.

DOW JONES / dpa-AFX

