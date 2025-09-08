JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 16,31 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 16,31 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 16,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.603 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,03 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 11,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,368 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,16 EUR aus.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.

